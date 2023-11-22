Тайсон Фьюри: не думаю, что Усик — большая личность

«Как могу охарактеризовать Усика? Я не знаю его как человека. Я лишь вижу, что он не привык много говорить. Так что я не думаю, что он большая личность. Я не заметил у него каких-либо отличительных качеств, если честно. Что его характеризует? Я не знаю», – сказал Фьюри на канале Sky Sports Boxing в YouTube.