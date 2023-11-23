Бывший чемпион UFC Силва заявил, что в MMA нужно разрешить допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва заявил, что в смешанных единоборствах (MMA) следует разрешить допинг, чтобы уменьшить количество травм, передает Bloody Elbow.

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"Я за то, чтобы проверять на допинг в неделю боя. Если в неделю боя ты проваливаешь тест на допинг, тогда ты попал. Тренируясь на высшем уровне, невозможно не получить травмы при подготовке. Без шансов", - сказал Силва.