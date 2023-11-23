Павлович раскрыл, что делал первое время после поражения

«У меня ничего не поменялось, потому что тренировочный процесс непрерывный. Может, после боя какие-то две недели отдыха есть, но они пролетают быстро – поездил на океан, поплавал и всё. Когда активный образ жизни, то твой отдых, по крайней мере в моём случае, это две недели отъедания, лежания, валяния, набирания сил. И потом по-новому начинается плотный график», — сказал Павлович у себя в социальных сетях.