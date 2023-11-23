Аспиналл заявил о желании провести боксерский бой

«Боксёрский бой? Давайте сделаем это. Я хочу активно заниматься ММА. Чувствую себя прекрасно. Я обязательно проведу такой бой, если смогу добиться разрешения от UFC. Это хорошая идея, она мне нравится, очень нравится. Я сделаю это.

Я хочу быть активным. У меня был годичный перерыв из-за травмы колена. Я вернулся, и с тех пор я выглядел довольно неплохо. Сейчас я в действительно хорошей форме, давайте продолжим в том же духе. Я не хочу ждать Джона Джонса. Кто знает, вернётся он или нет? Я подерусь с другим претендентом, или это это будет боксёрский бой. Это отличная идея», — сказал Аспиналл на канале Fight Disciples в YouTube.