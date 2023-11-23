Звездный боец MMA решил взять паузу в выступлениях

«Мы переговорили с Иваном, сейчас он возьмёт паузу в выступлениях, чтобы восстановиться. Этот год был для него очень насыщенным, поэтому декабрьский турнир он будет смотреть вместе с нами со зрительских мест. Поединок Максима Гришина остается в карде – его соперником станет Асылжан Бактыжанулы, который изначально страховал этот бой», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.