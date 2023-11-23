Гаджиев предсказал развитие конфликта Исмаилова с Минеевым

«Противостояние Минеев – Штырков не становится тем, чем могло бы стать по одной простой причине – они сильно конфликтовали года три назад, а потом перестали конфликтовать. Поэтому они в ринг не зашли врагами. ... А Исмаилов и Минеев всегда антагонисты. Хотя я сказал, что однажды в старости они будут вместе чай пить. Будет что вспомнить», — сказал Гаджиев на канале «Вестник ММА» в YouTube.