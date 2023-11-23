Томми Фьюри заявил о возможности боя с Роем Джонсом

«Мы общались с Роем Джонсом и можем что-то придумать с ним. Я задумался об этом, когда мы общались. Рой Джонс — великий человек. Публика его обожает, он стендапер — и он в Зале славы.

Да, может, проведём выставочный бой или что-то в этом роде. То, что он захочет сделать. Мы не вдавались в подробности, но он обсуждал это, когда был в Саудовской Аравии. Он сказал: «Давай что-то сделаем», а мы все слушали. Нам просто нужно сидеть и увидеть лучшее — бой Томми и Роя Джонса», — заявил Томми Фьюри в интервью Daily Express.