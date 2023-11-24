Сергей Павлович дал обещание после поражения в бою с Аспиналлом

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал вернуться ещё сильнее. В последнем поединке Сергей уступил британцу Тому Аспиналлу.

Павлович дал обещание после поражения в бою с Аспиналлом
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«Друзья, двигаемся дальше. Вижу вашу поддержку, спасибо всем за тёплые слова! Вернёмся сильнее, очень скоро! Путь за мечтой только начинается. Шаг за шагом, цель за целью. Скоро увидимся!» — написал Павлович у себя в социальных сетях.

Бой Павловича и Аспиналла проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Спортсмены сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца нокаутом в первом раунде.

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