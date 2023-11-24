Павлович дал обещание после поражения в бою с Аспиналлом

«Друзья, двигаемся дальше. Вижу вашу поддержку, спасибо всем за тёплые слова! Вернёмся сильнее, очень скоро! Путь за мечтой только начинается. Шаг за шагом, цель за целью. Скоро увидимся!» — написал Павлович у себя в социальных сетях.