Рой Джонс: Фьюри будет драться с Усиком совсем не так как с Нганну

«Люди, кажется, не осознают следующую вещь: Тайсон Фьюри дерётся на уровне своего соперника. Он не чувствовал угрозы со стороны Фрэнсиса Нганну, поэтому он не вышел, как надо, не набрал форму и не подготовился морально к тому, что может почувствовать угрозу со стороны Фрэнсиса Нганну. Люди не видели угрозы во Фрэнсисе Нганну, потому что он не боксёр, к тому же на дистанции 10 раундов.



Он знает, что Александр Усик представляет собой угрозу, но он не собирается драться с ним совсем не так, как он дрался с Нганну. Тайсон знал, что Фрэнсис Нганну из тех парней, с которым ему должно быть сложно, но всё же я выберу Тайсона Фьюри как фаворита. Ему нужно вернуться в историю, где он будет занимать довольно высокое место, потому что Александра Усика ещё никто не побежал", — приводит слова Джонса British Boxing News со ссылкой на Betway.