Майк Тайсон назвал преимущество Усика над Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал преимущество украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Boxing Social.

«С маленькими парнями тяжело драться, потому что по ним трудно попасть. Усик много бегает по рингу, много двигается», — заявил Тайсон.

По его мнению, Фьюри понадобится несколько раундов, чтобы привыкнуть к этому, так как Усик — маленький и быстрый.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут на 2024 год, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре 2023-го. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.