Макгрегор обратился к властям Ирландии с требованием прекратить беспорядки в Дублине

«Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших свой долг. Не оправдываю грабежи и мародерство.



Произошедшее ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для достижения перемен. И быстро!



Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните моё слово, Ирландия доживёт до перемен, до необходимых перемен.



Если они не примут в ближайшее время план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — написал Макгрегор.