Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в секторе Газа

— Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. За полтора месяца убито более шести тысяч детей и четырех тысяч женщин. Ранены более 36 тысяч человек, более двух третей из которых составляют дети и женщины. Без вести пропали около семи тысяч человек, около пяти тысяч из которых — дети и женщины, — написал Нурмагомедов.