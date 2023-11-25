В США от огнестрельного ранения погиб профессиональный боксер

По информации медиа, Ти был застрелен в пятницу, 24 декабря, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Сообщается, что у спортсмена произошёл конфликт с бойфрендом матери его ребёнка.

Самюэлю Ти было 36 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и всю карьеру провёл в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Выступал преимущественно в локальных боксёрских шоу. Встречался с известными проспектами Монтаной Лавом и Брэнданом Ли, обоим уступил.