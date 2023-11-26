В World Boxing избрали первого президента

На конгрессе World Boxing в субботу, 25 ноября, организация выбрала своим первым президентом Бориса ван дер Ворста, сообщает Reuters. В прошлом он был главной национальной федерации бокса Нидерландов.

World Boxing заявила, что Ван дер Ворст набрал 63% голосов, победив на выборах Элизу Сеньоль из Федерации бокса США. Срок полномочий нидерландца изначально составит два года.

World Boxing появилась в апреле и пытается добиться признания Международного олимпийского комитета с правом организовывать турниры по боксу на Олимпийских играх. Она конкурирует с возглавляемой Умаром Кремлёвым Международной ассоциацией бокса (IBA), которая в июне лишилась признания МОК. IBA ранее была отстранена от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.