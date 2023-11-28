Царукян: я увлекся UFC благодаря Хабибу Нурмагомедову

«Это был Хабиб Нурмагомедов. Я увлёкся UFC благодаря ему. Я смотрел видео его боёв и захотел стать бойцом. Всё это время он был для меня образцом для подражания. Хабиб – символ надежды для таких людей, как я», – приводит слова Царукяна Middle Easy.