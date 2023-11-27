Раскрыты сроки проведения следующего боя Махачева

В команде российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева раскрыли сроки проведения следующего поединка. Слова представителя спортсмена приводит ТАСС.

Раскрыты сроки проведения следующего боя Махачева
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«Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC», — заявили в команде Махачева, добавив, что соперник пока не определен.

Таким образом, россиянин должен выйти в октагон не позднее 11 марта.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.