Петр Ян намерен сменить состав своей команды

«Нужно модернизировать свой лагерь, свой состав – что-то менять, вносить новое, корректировать. Постараюсь, чтобы это все получилось. В первую очередь, это люди. Спарринг-партнеры, тренерский состав – это самое важное. Нужно создать команду, с которой я буду готовиться и полечу на бой», — приводит слова Яна MMA Mania.