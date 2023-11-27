Непобежденный российский боксер объяснил слова о желании выступать за США

Российский боксер Бахрам Муртазалиев объяснил слова о намерении выступать под флагом США. Его цитирует Mma.metaratings.ru.

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«Фраза, сказанная мною про американский флаг, была шуткой в личной беседе. Я не предполагал, что из нее сделают сенсацию», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что любит родину и не думал представлять другую страну. Муртазалиев добавил, что хотел бы выйти с флагом России, однако его демонстрация запрещена.

24 ноября Муртазалиев объявил о намерении выступать под флагом США. Спортсмен объяснил решение тем, что подал на грин-карту.