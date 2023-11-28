Чемпион UFC наставил на мужчину пистолет около собственного дома

Чемпион UFC Стриклэнд наставил на мужчину пистолет около собственного дома
Американский боец UFC Шон Стриклэнд наставил пистолет на неизвестного возле своего дома.
На опубликованном в его социальных сетях видео видно, как мужчина подходит к дому Стриклэнда и пытается спрятаться между двумя машинами. Затем 32 летний спортсмен выходит на улицу с пистолетом. Мужчина попытался сбежать, но Стриклэнд и еще один человек последовали за ним. Боец толкнул на землю неизвестного, в конце видео он направляет на него пистолет. В подписи Стриклэнд сообщил, что мужчина арестован.
— Парень был пьян и преследовал девушку, это увидел охранник, потом он прыгнул в машину и уехал. Охрана последовала за ним. Он врезался в бордюр и пробил колесо, некоторое время ехал на ободе, затем выскочил из машины и попыталась спрятаться у меня дома. Сначала я подумал, что он угоняет мою машину, — написал боец.
Стриклэнд завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, победив нигерийца Исраэля Адесанью единогласным решением судей на турнире UFC 293 в сентябре. В январе американец проведет первую защиту пояса в поединке против южноафриканца Дрикуса дю Плесси. На счету Стриклэнда 28 побед и пять поражений за карьеру в MMA.