Чемпион UFC наставил на мужчину пистолет около собственного дома

На опубликованном в его социальных сетях видео видно, как мужчина подходит к дому Стриклэнда и пытается спрятаться между двумя машинами. Затем 32 летний спортсмен выходит на улицу с пистолетом. Мужчина попытался сбежать, но Стриклэнд и еще один человек последовали за ним. Боец толкнул на землю неизвестного, в конце видео он направляет на него пистолет. В подписи Стриклэнд сообщил, что мужчина арестован.