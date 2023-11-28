Пауло Коста бросил вызов Роберту Уиттакеру

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории, бразилец Пауло Коста намерен провести поединок с Робертом Уиттакером.

«Слышал, что Уиттакер ищет соперника. Февраль меня устроит», – написал Коста в социальных сетях.

Отметим, что 21 октября текущего года в рамках турнира UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Коста должен был провести бой с непобеждённым арабо-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, но Пауло снялся с ивента из-за травмы руки.