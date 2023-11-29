Конор Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов в Ирландии

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику Ирландии после беспорядков, вспыхнувших в Дублине на прошлой неделе после нападения иммигранта с ножом на детей возле школы. Об этом сообщает Fox News.

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Правительство Ирландии посчитало, что Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов, и начало расследование в отношении бойца по разжиганию ненависти в интернете. Однако спортсмен заявил, что он не одобряет методы бунтовщиков, но понимает, что их разочаровало.

Макгрегор отметил, что этот случай связан не с миграцией, а с неудачной политикой правительства по обеспечению по защите и обеспечению безопасности жителей Ирландии. «Налицо настоящий провал в национальной безопасности. Нам нужна новая целевая группа, созданная для оценки всех въезжающих в Ирландию. И наши местные жители, и наши гости получат выгоду от такого спокойствия».

Кроме того, ирландец призвал создать организацию под названием «Защита Ирландии», которая будет заниматься депортацией из страны нелегалов и мигрантов-преступников.