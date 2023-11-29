Исмаилов и Минеев проведут бой по правилам бокса

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три — и первую минуту четвёртого раунда! Я же в свою очередь собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на восемь раундов?! Интрига», — написал Исмаилов в социальных сетях.