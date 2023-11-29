Дана Уайт: сейчас мы обсуждаем один супербой. В этот раз без Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что промоушен сейчас работает над очень громким боем.

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Известно, что в этом поединке не примет участия Конор Макгрегор. Больше деталей президент промоушена раскрывать не стал.

«Сейчас мы обсуждаем один супербой – эта идея появилась у нас буквально несколько дней назад. Я не могу это обсуждать, пока мы со всеми не договоримся. Очевидно, каждый бой с приставкой «супер» подразумевает участие Конора Макгрегора, но не в этот раз», — приводит слова Уайта MMA Fighting.