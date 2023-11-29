Макгрегор отреагировал на обвинения в разжигании межнациональной розни

«Не связываю преступность с мигрантами. Я связываю преступность с неудачей правительства в обеспечении безопасности ирландцев.



Налицо настоящий провал в сфере национальной безопасности. Нужна новая группа, которая будет оценивать въезжающих в Ирландию.



Местные жители и приезжие только выиграют от наступившего спокойствия. Необходимо депортировать нелегалов и преступников.



Для этого необходимо совершенно новое ведомство. Назовите его «Защита Ирландии», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.