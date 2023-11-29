Ирландка отказалась от боя с россиянкой на ЧМ по боксу

Член юношеской сборной Ирландии по боксу Теган Хили Фаррелли, выступающая в весовой категории до 54 кг, отказалась от поединка с россиянкой Владиславой Силиной на проходящем в Ереване (Армения) чемпионате мира.

Фаррелли не вышла в ринг, после чего Силина автоматически прошла в четвертьфинал соревнований.

Сообщается, что поступок ирландки был продиктован решением национальной федерации, запретившей своим спортсменам выходить в ринг против россиян и призвавшей отказываться от выступления.