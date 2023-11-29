В Ирландии разгорелись споры из-за недопуска юноши до боя с россиянином на ЧМ-2023

«Нам разрешено судить боксёров из России и Беларуси, но мы не можем с ними боксировать. Это не имеет смысла.



Единственные, кто проигрывает, это дети. Джону 15 лет. Он не вовлечён в политику, он просто парень, который хочет боксировать. Это его крупнейший поединок в карьере, и у него отличный шанс на медаль. Он считает, что может победить, и нет справедливости в том, что ему запрещают боксировать. Дайте ему сделать это», — приводит слова Джойса RTE.