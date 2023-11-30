Глава UFC раскритиковал американцев

"Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых придурков. Они все ведут себя как женщины. Если вы сравните ее с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Посмотрите на кадры, приезжающие из России… Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны… У них совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее", - сказал Уайт.