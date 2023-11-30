Вице-президент лиги АСА: Царукян - бьющий боец, который идет к титулу UFC

В ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США) состоится турнир UFC Fight Nights 233. В главном событии вечера встретятся четвертый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш (22-5-1) и российский боец Арман Царукян (20-3).

Победитель этого поединка сделает большой шаг к титульному поединку. А обладателем пояса в этом дивизионе является россиянин Ислам Махачев.

Вице-президент лиги АСА (Absolute Championship Akhmat) Асланбек Бадаев в интервью "РГ" поделился своим мнением о шансах Царукяна на победу.

Что можете сказать об Армане?

Асланбек Бадаев: Царукян - молодой и перспективный боец, который идет к титулу. В принципе ему сейчас нужнее, у него больше мотивации. И логичнее, когда молодой лев смещает старого и уставшего льва. За счет мотивации и свежести Царукян должен выигрывать.

Как думаете, какой тактики на бой будет придерживаться Царукян?

Асланбек Бадаев: Считаю, что Арману нужно драться в стойке и максимально воспользоваться тем, что в прошлом бою соперник был нокаутирован, до этого был потрясен, он много пропускал. Считаю, что Дариуш - пробитый боец. Царукяну нужно использовать этот момент, а у Армана есть удар, он бьющий боец. При этом Царукян способен защищаться от борьбы. А Дариуш в этом аспекте очень хорош. Поэтому зачем самому пытаться инициировать борьбу, но как минимум оставить много сил и не получить нужный эффект. Поэтому Царукяну нужно драться в стойке, защищаться от борьбы, попытаться финишировать оппонента. Если нет, то забрать бой по очкам. Все есть у Царукяна для победы. Но давайте не будем списывать Дариуша, это серьезный соперник, серьезный тест для Армана.