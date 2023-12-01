Боец, который победил Александра Емельяненко в первом раунде, согласился на реванш

«Александр, зря ты меня тогда перевёл в партер! Саша, после боя ты просил у меня реванш, если это актуально и твоя форма позволит это сделать, то, может, проведём реванш по правилам бокса? Давайте сделаем это», — написал Сантос в социальных сетях.