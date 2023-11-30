Аспиналл рассказал, что его раздражает в боксе

«Позвольте мне сказать, что я большой поклонник бокса, и он мне очень нравится. Однако я абсолютно не могу терпеть модель бокса, ненавижу её и ненавижу то, как бокс развивается на сегодняшний день, потому что я люблю науку, технику обороны, которая просто потрясающая. Мне нравится наблюдать за классическими, традиционными боксёрами, которые блестяще обороняются.



То, как развивается спорт, — просто ужасно. Вы можете посмотреть на обычные карды или посмотреть шоу Эдди Хирна, Фрэнка Уоррена или любое другое боксёрское шоу. Там проводится 10 боёв, а вы заранее знаете победителей минимум в восьми из них. Я этого не могу терпеть», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.