Заявление гендиректора UFC о том, что американские бойцы становятся все более женственными и трусливыми, правдивое, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, российские спортсмены определенно выгодно отличаются от американских, так как в стране поддерживают традиционные ценности.

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Считаю, что заявление гендиректора UFC об американских спортсменах правдивое, я его полностью поддерживаю. Порой становится непонятно, кто выходит на арену — мужчина, женщина, животное или какой-то трансформер. Не знаю, сказал он это в шутку или всерьез, однако сейчас действительно активно пропагандируется продвижение представителей меньшинств в ряде стран. Россия же выступает за традиционные виды спорта и традиционные ценности. У нас есть много противников, но и сторонники тоже имеются, и это радует, — рассказал Свищев.

Ранее гендиректор UFC Дэйна Уайт раскритиковал американскую молодежь. Он заявил, что в Соединённых Штатах выросло поколение трусливых мужчин и ситуация настолько критичная, что команда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова способна полностью захватить страну.