Костя Цзю оценил слова главы UFC о женском поведении мужчин в США

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о женском поведении мужчин в США. Его слова приводит Sport24.

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Бывший спортсмен назвал слова Уайта правильными, посчитав, что глава UFC лучше знает своих соотечественников. «Однако это не надо относить ко всем мужчинам в США, там есть и нормальные люди», — подчеркнул он.

30 ноября Уайт поставил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в пример молодым американцам. По его мнению, команда спортсмена могла бы прямо сейчас захватить США.