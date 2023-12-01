«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США

Нейт Диаз отреагировал на слова Даны Уайта о том, что Хабиб может захватить США.

«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта
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Ранее президент UFC привел дагестанцев в качестве примера для молодых американцев и заявил, что команда Нурмагомедова может захватить Америку.

«Согласен. Но кебаб и его друзья ничего не сделают», – написал в соцсетях экс-боец промоушена Нейт Диаз.