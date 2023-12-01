Адвокат Тайсона отреагировал на требования о компенсации от избитого Майком мужчины

Адвокат Алекс Спиро, представляющий интересы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, прокомментировал намерение мужчины, которого избил его клиент во время авиарейса, добиться выплат в размере $ 450 тыс. Пострадавший ранее сообщил, что с тех пор страдает от сильной головной боли и боли в шее. В случае получения требуемой суммы мужчина не станет подавать иск против Тайсона.