Нганну рассказал, с кем велись переговоры до боя с Фьюри

«Мы даже обсуждали правила боя. Это должны были быть специальные правила. Не бокс и не ММА. Это всё правда. Такие разговоры между командами и вправду были. Мы обсуждали это даже в преддверии боя с Фьюри», – сказал Нганну в эфире YouTube-канала Showtime Sports.