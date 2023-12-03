Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бою UFC
Российский боец ММА Арман Царукян в главном поединке турнира UFC on ESPN 52 нокаутировал Бенила Дариуша из США.
В американском Остине в ночь на 3 декабря прошел турнир UFC on ESPN 52, в главном поединке которого встречались россиянин Арман Царукян и представитель США Бенил Дариуш.
Поединок продлился всего 64 секунды. Царукян активно начал бой, зацепил соперника ударом справа, после чего нанес удар коленом в голову и ударом справа отправил Дариуша на пол, после чего добил американца. Рефери остановил поединок.
Для Царукяна эта победа стала 21-й в карьере при трех поражениях.
После боя россиянин заявил о желании встретиться со своим соотечественником Исламом Махачевым, который владеет чемпионским поясом в легком весе.
"Ислам - это боец другого уровня, но мы бились четыре года назад. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с того боя, и наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его, вот и всё", - сказал он.