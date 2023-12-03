Дана Уайт высказался о возможном реванше Махачева и Царукяна

«Было бы здорово провести бой между Махачевым и Царукяном в Абу-Даби. Стилистически, это замечательный матч. Арман выглядел сегодня великолепно, но мы посмотрим, что будет дальше», – заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 52.