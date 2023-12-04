Гаджиев отреагировал на слова Уайта, заявившего, что Хабиб может захватить США

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — говорил Дана. «Дана Уайт говорил, что американская молодёжь становится женственнее. Так можно сказать и про американцев, и про европейцев, да что там, отчасти это можно и о россиянах сказать. Отчасти. Будем считать, что это комплимент в адрес России и российских мужчин, за что Дане спасибо. Он всегда, во все времена, не стеснялся говорить правду», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.