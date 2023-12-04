Гаджиев отреагировал на слова Уайта, заявившего, что Хабиб может захватить США
Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал недавнее заявление президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт жёстко высказался об американской молодёжи, заявив, что она состоит из «трусливых придурков», а многие её представители ведут себя как женщины.
«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — говорил Дана. «Дана Уайт говорил, что американская молодёжь становится женственнее. Так можно сказать и про американцев, и про европейцев, да что там, отчасти это можно и о россиянах сказать. Отчасти. Будем считать, что это комплимент в адрес России и российских мужчин, за что Дане спасибо. Он всегда, во все времена, не стеснялся говорить правду», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
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