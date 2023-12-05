Аспиналл обратился к Джонсу, которого ранее потребовал лишить титула UFC

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл прокомментировал недавние слова чемпиона лиги в том же весе Джона Джонса . Ранее Джонс, высказываясь о недавних призывах лишить себя чемпионского титула, раскритиковал «новичков», требующих лишить его чемпионского пояса. Одним из тех, кто призывал отобрать титул у Джонса был Аспиналл.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. В активе Джона 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с участием был признан несостоявшимся.