Боец UFC Дудакова назвала свои показатели в жиме лежа и становой тяге

— На самом деле я только сейчас начинаю поднимать веса. Раньше так не тренировалась. Пока 60 кг на два раза, не больше. В общем, свой вес. У меня руки сильные. Вот становую я пока делаю 70 кг на три подхода по шесть раз. Мы в этом будем набирать. У тренера в планах дойти до 90 кг. Говорит, что больше мне не нужно. Приседать я начала только сейчас, пока у меня на штанге висит всего 35 кг. Делаю с этим весом восемь повторений, — сказала Дудакова «Матч ТВ».