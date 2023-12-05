Американский боец предложил Макгрегору величайшее возвращение в истории MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN высказался о проведении поединка против ирландца Конора Макгрегора.

Спортсмен заявил, что обязательно подерется с ирландцем. Он подчеркнул, что поединок пройдет в 2024 году, но место его проведения неизвестно.

«Величайшее возвращение в истории ММА пройдет через меня. Возвращение Конора завязано на одном человеке», — добавил Чендлер.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.