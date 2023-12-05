Дацик попал в аварию по пути в зону СВО

Боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, устраивавший в 2016 году «голый марш проституток» в Питере, в попал в аварию на юге России. Об этом Daily Storm сообщила его мать Светлана. По ее словам, сын направлялся в зону СВО.

«Авария произошла несколько дней назад. Он поехал в Анапу и на мосту колесо лопнуло и разбило машину там ему. Вот там где-то загорает, ремонтирует машину», — сказала Светлана Дацик.

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Женщина добавила, что Вячеслав уже не раз посещал зону СВО, где встречался с российскими военными.

«Он специально купил машину, которая может ездить везде — УАЗик большой. Чтобы с командой своей ездить, и на крышу можно было положить груз большой. Но не везет с машиной. Только успел купить — мотор «полетел». А сейчас вот колесо на мосту разбило машину», — добавила Светлана Дацик.

Спортсмену 43 года. Рыжий Тарзан был неоднократно судим. В общей сложности спортсмен находился за решеткой почти 12 лет. В 2007 году Дацика арестовали по делу о серии разбойных нападений, но суд признал его невменяемым и назначил лечение. Летом 2010 года Рыжего Тарзана перевели в обычную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда он сбежал. После этого спортсмен объявился в Норвегии. Он намеревался попросить о политическом убежище, но был экстрадирован в РФ, где отбывал пятилетний тюремный срок.

В 2018 году Дацика осудили за хулиганство, побои и проникновение в чужое жилище с угрозой насилия. На свободу Рыжий Тарзан вышел 25 февраля 2019-го, после чего успел провести три официальных боя и похудеть со 150 до 132 килограммов.

После этого Дацик был осужден на год колонии по делу о незаконном пересечении границы России и Эстонии. По версии следствия, спортсмен и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились по Нарве в сторону Эстонии. Мужчины были задержаны пограничниками, которые передали их в Россию. В ноябре 2020-го Дацик вышел на свободу по УДО.

В октябре 2023-го года Дацик сообщил «Спорт-Экспрессу», что до этого месяц был в зоне СВО. По утверждению бойца, он был в группе «диверсионных разведчиков» и работал «со всеми видами оружия». Но больше всего Дацику, по его словам, понравился «Утес» — это советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Дацик отмечал, что в ноябре вернется в зону СВО, поскольку стал контрактником.