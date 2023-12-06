Боец Царукян сделал заявление по поводу российского и армянского флагов

«Я люблю Россию. Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Но я говорю всем, что я российский боец, который представляет Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты я знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру», — сказал Царукян на канале MMAFightingonSBN в YouTube.