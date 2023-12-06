Уайлдер объяснил, почему Фьюри может проиграть в бою с Усиком

«Бой с равными шансами, может случиться всё что угодно. Люди считают габариты Фьюри главным преимуществом, но Усик умеет низко приседать, а Фьюри настолько высокий, что у него могут возникнуть проблемы. Скорость Усика может сыграть большую роль.



Я рад, что этот поединок, наконец, состоится. Это облегчит задачу, поскольку мне не придётся драться с разными чемпионами, и они не разбегутся после того, что я сделаю с последним соперником», — приводит слова Уайлдера издание BoxingScene.