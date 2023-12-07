«США впереди планеты всей, но себя там не вижу». Откровенное интервью с Дмитрием Биволом про жизнь и карьеру

Звезда российского бокса ответил на самые важные вопросы.

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Россия всегда славилась яркими боксёрами-профессионалами, но Дмитрий Бивол выделяется даже среди лучших. Многолетний чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA и один из самых техничных боксёров современности не любит трэш-ток и не шумит в социальных сетях, из-за чего долго находился в тени более говорливых спортсменов. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: в мае 2022 года россиянин сенсационно разобрал великого Канело, превратившись в суперзвезду. 23 декабря Бивол проведёт чемпионский бой с Линдоном Артуром и в преддверии противостояния дал «Чемпионату» интервью о самом важном.

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— Часто ли бываете в родном Токмаке (город в Кыргызстане. — Прим. «Чемпионата»)? Есть ли ещё города, которые вы считаете для себя родными?

— В Токмаке, на самом деле, нечасто оказываюсь. Чаще бываю в Бишкеке, на Иссык-Куле. По поводу любимых городов… Конечно, мой дом — Санкт-Петербург. Там и дети мои живут, родные. Там я в основном сознательную жизнь провёл. Всегда люблю туда возвращаться, особенно в летнее время.

В Кыргызстан мне тоже всегда очень приятно возвращаться, приезжать. Я чувствую, что это частичка меня. Здесь много друзей, которые остались с детства, люди понятны по менталитету. И по отношению ко мне тут всё нравится, да и погода.

— Почему вы назвали Линдона Артура лучшим оппонентом в полутяжёлом весе на данный момент?

— Да, Артур — один из лучших оппонентов для меня сейчас. Объясню почему: все другие боксёры заняты, у них свои планы. Зато один из тех, кто свободен — обладатель чемпионского пояса по версии IBO Линдон Артур.

— Как вы, так и Артур Бетербиев уже устали от разговоров про ваш возможный бой. Верите, что поединок когда-нибудь состоится?

— Конечно же, верю, что состоится. Этот бой вполне реален. Более того, в данный момент этот бой более реален, чем был до этого. Уже есть видение, где и как он может состояться.

— Весь мир знает, что вы с Бетербиевым — два лучших боксёра дивизиона, но подраться не удаётся из-за финансовых и формальных проволочек. Профессиональному боксу нужны реформы?

— В профессиональном боксе есть аспекты, которые можно улучшить. Для зрелищности, для составления тех пар, которые хотят видеть зрители. Мне тяжело сформулировать конкретную мысль, что именно нужно поменять и в каком направлении, но могу сказать одно — бокс сложная машина, где много разных организаций и много руководящих должностей. Есть четыре разных титула, есть разные промоутеры со своими бойцами, разное телевидение, разные права на бойцов. Если сравнивать с UFC, там одна организация, у которой есть бойцы, телевидение, один промоутер и один пояс. В боксе всё сложнее.

— Что думаете про жизнь в США? Хотели бы туда переехать после окончания карьеры?

— Нет, почему-то не вижу, как я бы мог прожить остаток своей жизни в США. Но пока карьера длится, могу представить, что проживу в Америке пять или может даже и 10 лет, пока есть работа какая-то. Там есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. В плане каких-то разработок, идей. Если человек — хороший специалист, он может хорошо найти себя в Штатах.

Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает общения. Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет, сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ.

— Вы говорили, что спуститесь в дивизион ниже только ради уважительной причины. А какая должна быть причина? И есть ли такая причина, чтобы вы, наоборот, поднялись в первый тяжёлый вес?

— В полутяжёлой весовой категории я чувствую себя отлично. Конечно, могу сделать вес и ниже, но должна быть причина — какой-то титульный бой. Подняться в первый тяжёлый вес будет для меня уже посложнее, потому что мои габариты не особо позволяют подниматься. Если бы был разгон не в 11 кг между полутяжёлым весом и следующим дивизионом, а, к примеру, 5 кг, то я бы, не раздумывая, мог бы подняться. А тут 79 кг, а потом уже 90 с лишним. Тут разгон слишком большой.

— Ваши родители выращивали лук и пшеницу, а вы сами закончили аграрный университет. Не хотелось бы стать фермером после завершения карьеры?

— Да, мои родители были фермерами. Я помню, как и сколько времени проводил в полях. Это колоссальный труд и нервы, часто зависишь от погоды. Не особо вижу, как я в будущем связан с фермой. Мне кажется, у меня будет что-то больше связанное со спортом, что более знакомо. Хотя аграрный университет я закончил на факультете «Юриспруденция».

— Вы зарабатывали определённые деньги в любительском боксе. В любителях прокормить себя могут только топовые боксёры? Считаете ли вы, что там достаточное финансирование?

— Когда мой тренер увидел во мне талант в Кыргызстане, он посоветовал моим родителям переезжать в Казахстан или в Россию для дальнейшего развития, потому что в этих странах есть поддержка спорта на государственном уровне. Это действительно так: я, выигрывая какие-то городские соревнования, был спокойно профинансирован, чтобы поехать на региональные игры и дальше. Не было головной боли, на какие средства мы, например, поедем на первенство России.

В возрасте 15 лет, когда я выиграл первенство мира среди юношей и первенство Европы, у нас как у боксёров-любителей уже были зарплаты. И они были на уровне средней зарплаты взрослого человека в Санкт-Петербурге, а то даже и побольше. Когда я боксировал в любителях, было грех жаловаться. Государство поддерживало, помимо этого, были и спонсоры, прожить можно. Единственное, что было всегда такое: пока ты показываешь результат в течение года, у тебя будут и зарплата, и финансирование. Как только не показываешь результат, на следующий год можешь оказаться ни с чем.

— Бой с какой-либо из звёзд ММА по правилам бокса был бы интересен? Видите ли какое-то будущее для этого направления?

— На данный момент, на данном этапе карьеры я сосредоточен только на спорте высших достижений. Не на боях по правилам бокса с бойцами ММА. Сейчас у меня главная цель — достичь спортивных высот. Не медийных, не финансовых, а именно спортивных. И уже от этих высот, само собой, будет и всё остальное — медийность и финансовая составляющая.

— Президент WBC Маурисио Сулейман хотел предложить вам взять пример с Бетербиева и выступить не под флагом России. Готовы ли к такому варианту, если на кону будет звание абсолютного чемпиона?

— Если честно, Сулейман мне такое не предлагал. Мы с ним разговаривали в Саудовской Аравии, и каких-то проблем, чтобы меня допустили к бою за титул по версии WBC, нет. Нашей команде нужно только написать петицию, согласовав это с Сулейманом, как я понимаю. Но это не камень преткновения, если честно.

— Будучи чемпионом и боксёром с именем, вы бы предпочли сами возглавлять турниры или вас вполне устраивает нахождение в одном карде с Джошуа и Уайлдером?

— Знаете, у меня, конечно, уже были бои, где я был в главном событии. Да, это приятно, но самое главное для меня сейчас — просто проводить бои. Даже не задумывался о том, что я не в главном карде. У нас есть свой контракт, свой бюджет на наш бой. Вот и всё. Без разницы, боксируем мы до Джошуа или после него. На данном этапе главное — получить бой, отбоксировать и выиграть.

— Хотите видеть своих детей в боксе?

— Я бы однозначно хотел, чтобы дети какое-то время позанимались боксом. Чтобы они поняли, что это такое, чтобы умели бить и постоять за себя. Нашли каких-то друзей в этом виде спорта.

Но могу сказать, что за свою профессиональную карьеру я наблюдал очень разные боксёрские судьбы. Это достаточно тяжёлый вид спорта, где можно легко оставить своё здоровье. Конечно, любой вид спорта — сложный. Но в боксе есть удары по голове, и зачастую они не проходят даром. Особенно если неправильный подход к тренировкам. Иногда я наблюдал некоторые спарринги и думал: не хочу, чтобы мои дети спарринговали или боксировали именно так.

— Следите ли вы за карьерой детей Кости Цзю, что думаете об их перспективах?

— Я мало за чьей карьерой слежу, если честно. Но постоянно натыкаюсь на какие-то новостные заголовки, короткие видео. Могу сказать, что, когда был маленький, юношей, всегда следил за карьерой Кости Цзю. Мне нравились его бои. Желаю его сыновьям успехов в профессиональном боксе, чтобы отец гордился ими.

— Какие главные различия между боксёром-любителем и профессионалом? Насколько сильно разнится подход к тренировкам?

— Конечно, в профессиональном боксе больше индивидуального подхода. Более спокойный, размеренный ритм тренировок, не как в любителях. Когда тренируются любители, там всё более сжато. Там ведь три раунда, всё рассчитано, чтобы ты за эти три трёхминутных раунда выложился по максимуму. В профессионалах нужно тренироваться, чтобы ты был готов провести на максимуме уже 12 раундов, это большая разница.

— У вас получился простой больше года. Насколько сложно держать себя в тонусе, не зная, будет ли бой в ближайшее время? Это не может привести к тому, что человек просто перетренируется?

— Да, простой у меня уже больше года, но перетренироваться можно и за один двухмесячный лагерь. Всё зависит от того, какой график тренировок составит тренер. От тренерского опыта это зависит очень сильно. Одна из главных задач тренера — правильно подвести спортсмена к бою. Не перетренировать, однако при этом дать нужную нагрузку.

— Вы однажды объясняли, что удар в корпус — как операция без наркоза. Можно назвать это самым опасным ударом, который можно пропустить? И видели ли момент в бою Усика и Дюбуа, это считается ударом в корпус?

— Да, удары по печени, в корпус — очень неприятные удары, это действительно как операция без наркоза. Я видел тот самый удар по Усику. На самом деле, может показаться смешным — я занимаюсь боксом больше 25 лет и никогда не вдавался подробности того, где вот эта «красная линия». Где удар считается ниже пояса, а где не считается. Здесь удар был в пояс. Не знаю, как это трактуется по правилам. Если честно, никогда не читал правила. Просто старался всегда бить выше пояса.

— Самый сильный удар, который вы пропускали, по вашему признанию, был в бою со Смитом. Нет опасений пропустить ещё более тяжёлый удар от Бетербиева?

— Да, один из самых сильных пропущенных ударов был в бою со Смитом. По поводу опасений: перед каждым боем ты опасаешься пропустить какой-то удар. Если бы ты не опасался, то особо бы не развивался. Опасаясь, ты начинаешь думать, как сделать свою защиту лучше. Это такое здоровое состояние, когда ты опасаешься.

— Дэвид Бенавидес провёл мощный бой с Деметриусом Андраде. Смотрели этот поединок и как относитесь к тому, что Бенавидес вызвал вас?

— Да, Бенавидес отбоксировал ярко и интересно. Вообще, Дэвид — хороший боксёр, такой, зрелищный. Если в будущем наш с ним бой состоится, это будет здорово и классно как для бокса, так и для моей карьеры.

— Пять самых ожидаемых поединков на следующий год? На 2023-й вы называли в том числе Усика с Фьюри и свои бои с Бетербиевым и Канело.