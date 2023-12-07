Боксер-чемпион из России рассказал о минусах жизни в США

«Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. В плане каких-то разработок, идей. Если человек хороший специалист, он может хорошо найти себя в Штатах.



Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает родного общения. Менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — заявил спортсмен.