Оливейра намерен провести реванш с Махачевым до Рамадана

«Если UFC хочет, чтобы мы дождались Рамадана, то сделаем так. Мы не торопимся, для нас самое главное — это чтобы Чарльз провёл свой следующий бой с Исламом.



Это будет похоже на шахматную партию. Бой в марте является нашим приоритетом, но наверняка Чарльз мечтает сразиться за пояс перед родными болельщиками в титульном бою на UFC 299. UFC 300 может привлечь Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, а в апреле будет Рамадан, так что бой на UFC 301 в мае тоже возможен», — приводит слова Лимы sherdog.com.