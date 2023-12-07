Фьюри: только я могу остановить Усика от тотального доминирования в Европе

«Чего вы ожидали от меня? Чтобы я оставался подавленным? Независимо от того, что жизнь преподносит тебе, всегда нужно продолжать двигаться вперёд. Встать и идти вперёд — вот, что я должен сделать. Я не думаю о прошлом — вот и всё, я счастлив. Получил зарплату, выспался и пошёл дальше.



Только я стою на его пути тотального доминирования в Европе. Он победил всех британцев: Дерека Чисору, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и теперь остался только я. Если он сможет победить меня, а я знаю, что он не сможет, то почти ничего не сможет помешать его полному доминированию», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.