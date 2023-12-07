Боец ММА рассказал о работе телохранителем

Российский боец ММА и мастер спорта по боксу в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем опыте работы в личной охране.

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23 летний боец Голуб проведет следующий поединок в Москве против бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова. Тяжеловесы выступят в боксерском поединке в ММА перчатках. Ранее Голуб был военнослужащим контрактником, выполнив в армии норматив мастера спорта. Он также работал в личной охране.

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— Вы сказали, что после армии пошли работать в частную вооруженную охрану какого то состоятельного человека. Всегда было интересно — охранник реально готов пожертвовать собой ради охраняемого?

— Ответьте себе на вопрос: вы на улице случайного человека закроете собой в случае перестрелки? Я не знаю, сколько человек согласится умереть за другого, если честно. Мне кажется, что в охрану люди идут из за денег и все. Знаю, что были случаи перестрелок и в кого то попадали. Но у меня ничего такого не было. Зарплата там была 300 тысяч рублей, я спокойно к деньгам относился: платил за квартиру, покупал еду и тысяч 150–200 старался откладывать. Я понимал, что эта работа не бесконечная, мне хотелось карьеры бойца, я, даже работая, тренировался и какую то часть денег сумел сэкономить.

— Что входит в функции охранника?

— Мы работали два через два. В двое суток твоего дежурства ты должен находиться в трех минутах от шефа. Ночью спишь в одном доме, собраться должен как раз за три минуты. Не успел — ты уволен. Оповещают по рации, старший у охраны — это «51 й». Он практически всегда рядом с шефом, они общаются напрямую. Ему могут написать что то на телефон. 51 й по рации всем сообщает. Например, «26» — это выход из дома. Если «26» сказали — мы должны быть по машинам. Там кортеж из трех автомобилей. У шефа — бронированный «кадиллак», у нас — обычные.

Шеф такой человек, что может в клубе, где все танцуют, подойти к охране и сказать: «Пусть убавят музыку». Не договорился — ты уволен. Хочешь — бей этого ди джея, хочешь — сам за пульт становись. И мы убавляли музыку. Но не за счет драки.

— Человек, которого вы охраняли, часто дает интервью?