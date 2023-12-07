48‑летний боец MMA Галиев рассказал, когда завершит карьеру

Российский боец смешанных единоборств Венер Галиев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что завершит карьеру, когда у него пропадут результаты и желание соревноваться.

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На турнире АСА 167 в Уфе 8 декабря Галиев проведет бой с бразильцем Хакраном Диасом. Поединок пройдет в легком весе.

— У вас есть список тех, с кем бы вы хотели бы подраться?

— Нет, такого списка нет. Хотелось бы при возможности выступить с сильнейшими. Чем выше [в рейтинге] соперник, тем интереснее.

— Куда движется ваша карьера? Какие цели впереди?

— Целей никаких не ставлю. Как пойдет, так и пойдет. Получаю большое удовольствие от выступлений и тренировок. Много раз говорил, что если есть результат и желание, то я выступаю. Если результаты или желание пропадут, смысла выступать уже не будет. Тогда придется завершить, — сказал Галиев в эфире «Матч ТВ».